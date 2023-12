CdS – Inter, quanto è dura a Napoli: i numeri dal 2000 in poi non mentono

Nerazzurri impegnati in una delle trasferte più complicate del campionato

Perché poi lo storico ha sempre un valore. Riavvolgere il nastro serve a capire quanto insidiosa sia la trasferta di stasera per l'Inter. Lo fa il Corriere dello Sport in edicola stamattina: "Il Maradona, infatti, negli anni 2000 è diventato uno stadio tabù: solo una vittoria in 17 trasferte, con soli 6 pareggi raccolti, a fronte di ben 10 sconfitte, l’ultima delle quali al 36° turno dello scorso torneo, con la mente che, però, si stava già sintonizzando sulla finale di Champions.