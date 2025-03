Il cammino lungo e tortuoso di questa stagione sta mettendo a dura prova l'Inter. I nerazzurri resistono su più fronti, con l'immutata ambizione di essere protagonisti ovunque. Non sarà facile resistere, ma l'obiettivo è provarci strenuamente. Alcuni numeri, riportati dal Corriere dello Sport, sottolineano la differenza tra quest'anno e i precedenti: "La Liga come la Serie A sono anche gli unici top campionati europei con il titolo non solo in discussione, ma pure con la corsa allargata a 3 squadre. Si tratta dell’ulteriore dimostrazione di quanto sia massacrante questa stagione.

Anche perché c’è una sostanziale differenza rispetto al passato, e riguarda la nuova formula della Champions, come ha spiegato Inzaghi: «Lo scorso anno ci siamo qualificati agli ottavi già l’8 novembre, con due turni di anticipo. La stagione precedente, quella di Istanbul, alla quinta giornata. Stavolta, invece, oltre alle 2 partite in più della prima fase, abbiamo dovuto attendere l’ultima, quella con il Monaco, giocata il 31 gennaio. Per arrivare in fondo, le rotazioni saranno fondamentali. Oltre ad affrontare una gara dopo l’altra. Ecco perché ora pensiamo solo al Feyenoord e non all’Atalanta»".