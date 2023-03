CdS – Inzaghi poteva sprofondare, ma si rialza: col Porto impresa autentica

Il focus del quotidiano sul tecnico nerazzurro protagonista in positivo nella notte di Champions League

"Più lo mandano giù, più si tira su". Questo il punto di vista del Corriere dello Sport in edicola stamattina a proposito di Simone Inzaghi che nella notte più calda della stagione nerazzurra ha dato una bella spallata alle critiche dell'ultimo periodo.

Prosegue il quotidiano: "L’Inter gode con Simone, capace di rialzarsi e uscire dalla crisi nella notte in cui sarebbe potuto sprofondare verso l’abisso. E invece no. Ha fatto fuori anche il Porto di Sergio Conceicao, volando ai quarti di Champions. Un’impresa autentica. E’ tra le prime otto d’Europa, traguardo che il club nerazzurro non centrava da dodici anni. L’ultima volta era accaduto nel 2011, l’anno dopo il triplete di Mourinho. Una notte di pura resistenza e di maturità, gestendo con intelligenza il gol trovato con Lukaku a San Siro nella partita d’andata. Simone ha festeggiato a lungo con lo staff e con i suoi giocatori".