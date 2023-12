Cds – Lazio-Inter, Patric è ancora a rischio. Romagnoli non sarà rischiato

Dopo la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid, la Lazio è attesa dalla sfida con l'Inter all'Olimpico in programma domenica sera. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo per oggi, ritroverà tutti domani. "Saranno due gli allenamenti pre-Inter, il programma “full time” è stato confermato nonostante gli infortuni muscolari che si sono sommati dalla pausa di novembre in poi. Sembrava recuperabile Patric (colpito dalla febbre), ma ieri è rimasto fermo. E’ da rivalutare nelle prossime 48 ore. Lo spagnolo dovrebbe allenarsi oggi da solo, l’influenza è stata forte, l’ha debilitato".