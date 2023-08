Cds – Lukaku-Vlahovic, settimana decisiva: “Rom non vede l’ora di sposare la Juve”

"È l’ora della verità. L’intrigo Lukaku-Vlahovic è vicino all’epilogo: oggi inizia la settimana che, nell’auspicio di tutti, deve diventare decisiva per portare lo scambio al traguardo". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro del centravanti belga, ansioso di unirsi al club bianconero nello scambio con il Chelsea per Vlahovic. Si legge: "Big Rom non vede l’ora di sposare la Signora; il Chelsea punta a liberarsi del centravanti belga e a portarsi a casa Dusan, da aggiungere a Nkunku e Jackson per completare il nuovo reparto offensivo a disposizione di Pochettino. Il weekend è stato di calma apparente, tanto che le parti hanno lavorato per avvicinarsi ancora in vista dell’appuntamento chiave, previsto tra oggi e domani.