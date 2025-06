Nelle pagelle del Corriere dello Sport, è Alessandro Bastoni il peggiore in campo di Norvegia-Italia. Male anche gli altri interisti in campo

Nelle pagelle del Corriere dello Sport, è Alessandro Bastoni il peggiore in campo di Norvegia-Italia. Per il difensore nerazzurro voto 4: "Con le cattive, prima che con le buone, ma commette un errore imperdonabile, regala il contropiede a Musa che serve Sørloth che lui stesso tiene in gioco. Pare arrancare sempre, sempre aggrappato alle magliette avversarie". 4,5 per Nicolò Barella: "Scambia spesso posizione con Tonali, inizia con la testa ancora a Monaco, anche le gambe sono quelle che sono dopo aver tirato la carretta tutta la stagione. Parente lontanissimo di uno dei migliori centrocampisti che abbiamo".