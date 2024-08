L’Inter deve entrare in questo gruppo di qualificate agli ottavi e deve provarci anche la Juventus insieme al Bayer Leverkusen. Per le altre tre italiane, Milan, Atalanta e Bologna l’obiettivo è una delle migliori posizioni che vanno dal 9° al 24° posto, dove è garantito lo spareggio per accedere agli ottavi. Per chi esce agli spareggi, nessun paracadute, non retrocederà in Europa League, ma andrà direttamente a casa. E questa decisione piacerà di sicuro a Mourinho che ogni volta che giocava nella seconda coppa contro una retrocessa dalla Champions diceva “ecco gli squali”.