A differenza di quanto avvenuto nelle estati precedenti - basti pensare che dal 2021 al 2023 sono stati venduti Hakimi, Lukaku, Brozovic, Onana e Gosens -, tutti sono rimasti e la dirigenza ha avuto la forza di stoppare sul nascere eventuali corteggiamenti per giocatori come Calhanoglu, Frattesi e Thuram. E c’è di più. Per via della politica scelta da Oaktree, se fossero stati ceduti alcuni elementi non di primo piano come De Vrij, Arnautovic o lo stesso Dumfries, la proprietà avrebbe dato il via libera per investimenti importanti per giocatori di prospettiva. Un passaggio da tenere presente in vista del futuro, di un futuro targato Oaktree.