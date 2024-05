Speranze ormai ridotte al lumicino per Steven Zhang per tenersi le quote dell'Inter, che verosimilmente nella giornata di martedì dovrebbero essere riscosse dal fondo Oaktree. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Vero è che il fondo americano non ha voluto replicare in via ufficiale. Ma una posizione è comunque filtrata, con una base di partenza: ovvero che la situazione era chiara sin dal maggio 2021, quando è stato concesso il prestito, e che da allora nulla è cambiato.

Insomma, Zhang doveva sapere cosa fare per non ritrovarsi in queste condizioni. Inoltre, rispetto alle offerte che Suning avrebbe presentato per la restituzione del denaro, in realtà non sarebbe mai stato messo sul tavolo alcun documento, piano di lavoro, percorso. Volendo sintetizzare, dalle parole non si sarebbe mai passati ai fatti. Peraltro non verrebbe nemmeno presa in considerazione una proroga dell’ultimo minuto. Per una ragione molto semplice: non ci sono le basi per concederla".