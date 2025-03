Highlights, interviste esclusive pre e post-partita che permetteranno ai tifosi di approfondire il percorso della squadra, format originali come Bordocam dove sará possibile vivere l’azione a bordo campo. Non mancheranno rubriche speciali come Top Gol e Quella volta che..., uniti ai contenuti originali di Inter TV, tra cui gli highlights della Primavera e immagini degli allenamenti della Prima Squadra. Inoltre, sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti della stagione con materiali e video di repertorio.

Tra i contenuti originali prodotti da Inter TV, spiccano i format dedicati ai protagonisti della storia nerazzurra, alle partite più memorabili e tanto altro ancora Tra questi i tifosi potranno vedere Capitani, serie dedicata alle storie dei leader di ieri e di oggi e Throwback che riporta alla luce i match più iconici del passato. Welcome Home powered by Betsson Sport è invece il format dedicato ai nuovi acquisti della stagione, mentre Champions Challenge mette a confronto i giocatori della Prima Squadra con quiz curiosi e sfide divertenti.

Non manca un approfondimento sui protagonisti che hanno segnato la storia dell’Inter: Brothers of the World esplora la vocazione internazionale del Club, raccontando la carriera nerazzurra di campioni indimenticabili provenienti da Paesi come Olanda, Cile e Argentina. Infine è disponibile anche Inter Memories, trasmissione che ha per protagonisti leggende nerazzurre e tifosi celebri, che raccontano la loro passione per l'Inter attraverso oggetti e ricordi che hanno segnato la loro vita interista.