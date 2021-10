Ceccarini: “Dumfries non convince. L’Inter pensa a Nandez e si tutela con un altro nome”

L'esperto di mercato, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato delle opzioni dell'Inter per la fascia destra

"L’Inter sta pianificando le sue mosse. Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, è ormai a un passo anche l’accordo per quello di Barella, che allungherà fino al 2026. Intanto le difficoltà di Dumfries hanno portato nuovamente a pensare a Nandez. Un’ipotesi che resta sempre viva e di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana. La trattativa con il Cagliari non sarà semplice ma, come detto, Marotta e Ausilio ci proveranno sicuramente. Vista la complessità dell’affare, l’Inter è a caccia anche di altre alternative. Un’idea è quella di Bereszynski, già seguito in passato. Per ora solo pensieri in attesa che magari possa spuntare all’orizzonte qualche altra opportunità".