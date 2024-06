Per il difensore resta l’apprezzamento per Bijol dell’Udinese ma l’Inter sta sondando anche il mercato internazionale. Sul fronte delle altre situazioni la società nerazzurra spera ancora di trovare un accordo per tenere Dumfries, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. In uscita ci sono Radu e Correa. Per Alexis Sanchez è invece viva la pista Como.