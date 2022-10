Ceccarini: “Inter, Marotta e Ausilio valutano un nome a zero per la sinistra”

In qualche modo è sempre calciomercato. E l'Inter riflette su cosa fare a sinistra, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui Gosens non dovesse confermare i segnali di ripresa dell'ultimo periodo.

Spiega Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "La partenza di Perisic ha lasciato sicuramente un vuoto importante nonostante il club nerazzurro lo scorso gennaio sia intervenuto prendendo Gosens. Il laterale tedesco finora non ha convinto in pieno e quindi ecco che quando ripartirà il mercato l’argomento sarà caldo. Possibile che il Leverkusen torni a farsi sotto. Marotta e Ausilio stanno facendo tutte le valutazioni del caso. La rosa si arricchisce di altri profili. Un altro nome da prendere in considerazione è quello di Bensebaini, che a giugno si svincolerà dal Borussia Moenchengladbach. Insomma una situazione da monitorare. Appena ci sarà la sosta per il Mondiale, l’Inter farà un punto della situazione per decidere come intervenire".