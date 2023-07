Ceccarini: “Inter, Samardzic ad un passo: Fabbian avrà clausola riacquisto”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter

"L'Inter è a un passo dal compiere un'altra grande operazione a centrocampo. È infatti molto avviata la trattativa con l'Udinese per l'acquisto di Samardzic. Nell'ambito di questo affare è inserito anche Fabbian come contropartita tecnica che diventerebbe bianconero a titolo definitivo, Il club nerazzurro però è intenzionato a mantenere un diritto di riacquisto sul giovane attaccante. Insomma la strada è ormai tracciata e l'Inter è vicinissima a trovare l'accordo con l'Udinese. Parallelamente Marotta e Ausilio stanno lavorando sulla punta centrale da inserire dopo l'addio a Lukaku".