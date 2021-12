Ceccarini: “Inter, scatto rinnovi Dimarco e Brozovic. Il croato guadagnerà…”

L'aggiornamento sui rinnovi di contratto dei due calciatori sui quali si lavora ormai da settimane in viale della Liberazione

Niccolò Ceccarini, attraverso TMW, ha aggiornato i tifosi dell'Inter anche su due trattative ormai calde. Questo il punto sul futuro di due calciatori di Inzaghi: "In casa Inter intanto si continua a lavorare sui rinnovi. Marotta e Ausilio dopo aver sistemato le questioni Lautaro Martinez e Barella sono pronti ad altri scatti vincenti. Il club nerazzurro infatti ha già trovato un accordo di massima per un accordo con Dimarco fino al 2026 e ora il prossimo step riguarda Brozovic. Per quanto riguarda il forte centrocampista croato aumenta sempre più la fiducia che prima di Natale possa arrivare l’intesa definitiva. La differenza tra offerta e richiesta è ormai minima e la sensazione è che a breve ci sarà la fumata bianca per un contratto di altri quattro anni. Un bel colpo per l’Inter ma anche per il giocatore che andrà a guadagnare una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro più bonus".