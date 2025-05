Ceccarini: “L’Inter continua a pensare a Nico Paz. C’è da capire ancora…”

La prossima sessione di mercato sarà diversa dalle precedenti per l'Inter. I nerazzurri dovranno comunque agire in maniera oculata, ma il budget per fare qualcosa di interessante ci sarà e questo stimola la fantasia dei dirigenti di viale della Liberazione. Si studia allora il modo di rinforzare a dovere la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. C'è spazio anche per una suggestione importante, che continua a circolare in questi giorni.