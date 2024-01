Ceccarini: “Zielinski? No risposte al Napoli per rinnovo. Inter ora più probabile”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, noto giornalista, che ha parlato anche di un calciatore sempre più accostato all'Inter. Queste le sue considerazioni: "Rinnovo Politano e Zielinski? Il primo è quasi fatto, con accordo fino al 2027. Per il secondo, invece, il Napoli ha fatto la sua proposta e non ha ricevuto risposta. Il polacco sta valutando diverse strade, con l'Inter che rappresenta la strada più probabile in caso di non rinnovo col Napoli. E il rinnovo col Napoli ha ormai percentuali bassissime per Zielinski.