Serie A – A Ceesay risponde Kouame: Lecce-Fiorentina finisce 1-1

Termina 1-1 il match del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. I salentini sbloccano il match sul finire del primo tempo grazie alla rete di Ceesay. In avvio di ripresa, invece, arriva il pareggio dei toscani con Koaumé, al secondo gol in campionato. Un punto che sposta poco in classifica: la Fiorentina aggancia la Salernitana a 10 punti, il Lecce sale a 8.