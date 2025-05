Aleksander Ceferin, dà il suo benvenuto a Monaco di Baviera dove sabato è in programma la finale di Champions tra Inter e Psg

"È un vero piacere tornare in uno degli stadi più belli d'Europa, che ha ospitato l'indimenticabile finale del 2012 e più di recente ci ha regalato tanti momenti memorabili a Euro2024". Con queste parole il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, dà il suo benvenuto a Monaco di Baviera dove sabato è in programma la finale di Champions tra Inter e Psg. "Un ringraziamento speciale alla Federcalcio tedesca (DFB) e al suo presidente Bernd Neuendorf per l'ospitalità e la dedizione dimostrate nell'organizzare un altro evento sportivo di grande rilievo. Celebriamo il culmine di una stagione che ha offerto il meglio del CALCIO - prosegue il numero 1 del CALCIO europeo -. In questa edizione, la Champions League ha adottato un nuovo format che ha aumentato l'adrenalina e la competitività. Ha permesso a più squadre che mai di lottare per vincere la competizione per club più prestigiosa e ha offerto grandi emozioni, colpi di scena e il CALCIO di miglior livello a miliardi di tifosi in tutto il mondo".

"L'enorme successo di queste riforme, realizzate in uno spirito di rispetto e comprensione verso tutti i portatori di interesse del CALCIO europeo - club, leghe e federazioni nazionali - dimostra che il CALCIO può raggiungere un livello superiore solo difendendo valori fondamentali quali l'apertura delle competizioni, il merito sportivo e la solidarietà. Se il CALCIO prospera, tutti ne traggono beneficio", ha aggiunto Ceferin che poi chiude sulla finale di sabato. "Ora tutti gli occhi sono puntati sul campo per un'altra notte magica di CALCIO europeo. Due squadre eccezionali sono a un passo dalla gloria, pronte a dare tutto per il trofeo che definisce le leggende. La strada verso la finale è stata difficile, ma c'è ancora un ultimo passo da compiere. Spero che entrambe siano al massimo della forma e che vinca la squadra migliore". Il sito Uefa ospita anche le parole di Bernd Neuendorf, presidente della Dfb, la federcalcio tedesca.

"L'anno scorso, la Germania e la Dfb hanno avuto il privilegio di ospitare l'Europeo per la seconda volta, la prima dopo la riunificazione del 1990. Dopo aver travolto l'intero paese nell'estate del 2024, la passione per il CALCIO giunge all'apice con un altro evento clou: la finale di Champions League a Monaco di Baviera", sottolinea Neuendorf. "È la quinta volta che il capoluogo bavarese ospita la finale della competizione europea per club più importante. Nel 1993, subito dopo il cambio di nome in Champions League, la sede fu lo storico Olympiastadion. Ora, la München Football Arena è pronta a ospitare la sua seconda finale dopo quella del 2012 - prosegue il presidente della Federcalcio tedesca -. Il CALCIO a Monaco vanta una lunga tradizione e non solo grazie al Bayern Monaco, la squadra tedesca più titolata, e alle sue stelle leggendarie come Franz Beckenbauer e Gerd Müller, che hanno vinto anche con la nazionale".

"Altrettanto lodevoli sono i numerosi club di base, dove bambini e ragazzi imparano il valore del rispetto e del fair play e tanti volontari offrono un prezioso contributo allenando, educando e prendendosi cura dei campioni di domani. Ci auguriamo vivamente che l'Europa torni in Germania, e in particolare a Monaco, tra quattro anni, perché la Munich Football Arena è uno degli 11 stadi che si candidano a ospitare gli Europei femminili del 2029. Auguro a tutti una finale di Champions League emozionante e che vinca il migliore".