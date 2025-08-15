Ceferin: “Serie A sempre più affascinante, ma le infrastrutture sono terribili”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin a Udine per la finale di Supercoppa, ha parlato della situazione del calcio italiano.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha parlato della situazione del calcio italiano
"Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la nazionale italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato è sempre più interessante: fra le prime cinque leghe il mio torneo preferito è quello italiano".
"A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c’è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni".
