FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ceferin: “Serie A sempre più affascinante, ma le infrastrutture sono terribili”

ultimora

Ceferin: “Serie A sempre più affascinante, ma le infrastrutture sono terribili”

Ceferin: “Serie A sempre più affascinante, ma le infrastrutture sono terribili” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha parlato della situazione del calcio italiano
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin a Udine per la finale di Supercoppa, ha parlato della situazione del calcio italiano.

Giuseppe Meazza stadio San Siro Milano

"Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la nazionale italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato è sempre più interessante: fra le prime cinque leghe il mio torneo preferito è quello italiano". 

Ceferin: “Serie A sempre più affascinante, ma le infrastrutture sono terribili”- immagine 3
Getty

"A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c’è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni".

 

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA