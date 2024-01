Ceferin: “Boban? Non merita il mio commento. Superlega non ha vinto, è vuota”

Ma lei intende ricandidarsi nel 2027?

«Lo dirò quando arriverà il momento».

Intanto non mancano i problemi, come il razzismo coi casi Maignan a Udine e Palmer a Sheffield.

«Un disastro, una vergogna. Ma non possono essere solo gli organismi calcistici a intervenire. Devono farlo i governi nazionali. Questi comportamenti idioti nascono a casa e a scuola. Vanno estirpati alla radice: è un tema educativo».

La seconda parte della sua presidenza non sta filando liscia.

«Sono maledettamente stanco: il Covid, due guerre, la Superlega, i guai finanziari dei club. Viviamo tempi pazzi. Spero in 2-3 anni di pace e calma, di unità tra club, Nazionali, Federazioni, Uefa e Fifa. Il caposaldo è il modello europeo, con pari diritti per ogni club. Abbiamo incontrato alcuni club della Premier: vogliono mutuare il modello del nuovo fair-play finanziario, che entrerà a pieno regime la prossima stagione».

Da avvocato, ammetterà che la sentenza della Corte di giustizia europea su Superlega e monopolio Uefa è stata una sconfitta per voi.

«Nient’affatto. Ripeto che il press officer ha confezionato un comunicato diverso dalle parole della sentenza: un pacco ben infiocchettato per i nostri oppositori, ma dentro non c’era nulla. La Superlega è contro ogni logica del calcio. E se nessuno la vuole, nessuno la fa».

Non teme che altri seguano Real e Barça?

«No, la stabilità dei club è garantita dalle competizioni Uefa. Il 100% dei club tedeschi, inglesi e francesi, il 90% degli spagnoli, anzi tutti tranne 2, el’80 % di quelli italiani si sono pronunciati pubblicamente contro la Superlega: è difficile organizzare una competizione senza tutti questi club».

Il rapporto con i club italiani e in particolare con la Juventus?

«Solo 2 club in Serie A non ci hanno appoggiato, e tra questi non c’è la Juventus. I dirigenti del calcio italiano stanno facendo del loro meglio».

L’organizzazione congiunta con la Turchia di Euro 2032 non è segno di debolezza?

«No, è un ponte tra culture, religioni e Paesi non così lontani. Bisogna essere realisti: non è semplice fare 10 stadi. Già 5 sono un bell’impegno, ma il tempo c’è. Vorrei ringraziare il presidente della Figc Gravina per la sua straordinaria collaborazione e per tutto ciò che sta facendo per il calcio italiano ed europeo».

Come può esserci ancora spazio per favole come l’Atalanta in Champions?

«Col nuovo fair-play finanziario. Quando spuntò fuori il progetto Superlega, dissi che l’Atalanta era un esempio virtuoso. Il nuovo FFP, col limite del 70% degli introiti reinvestiti in stipendi, agenti e mercato, è la strada corretta. Infatti chi ha speso il 200% ora è nei guai».

