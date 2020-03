Niente panico da coronavirus. Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin frena le voci sugli Europei 2020 a rischio. «Lasciateci essere ottimisti, e basta parlare di scenari oscuri», ha detto. E poi ha anche aggiunto: «Se sono preoccupato? Non sapete quante preoccupazioni abbiamo, quando organizziamo un grande evento». Parole di chi non vede quindi rischi per l’avvio della manifestazione previsto per il 12 giugno a Roma.

(Fonte: repubblica.it)