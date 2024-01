Cepele: “Tre anni bellissimi all’Inter. Perché l’Hannover? Dopo Raiola…”

«Fino a 10 anni ho giocato nella squadra della mia città, poi sono andato alla Liventina, a 30 km da casa. Inizialmente non mi volevano, poi mio padre gli disse: ‘Se non volete vederlo, lo porterò a fare un provino al Montebelluna, la squadra rivale’. Si convinsero a prendermi per una settimana di prova, dopo un giorno mi fecero firmare. La Liventina è associata all’Inter, e dopo 4 anni passati a viaggiare dopo scuola fino al campo e arrivando la sera a casa, sono andato in nerazzurro. Gioco titolare nell'Under 15 e vinciamo lo Scudetto di categoria. C’erano Gnonto, Casadei, sono stati 3 anni bellissimi. Nella seconda stagione siamo arrivati in finale Scudetto ma abbiamo perso contro l’Empoli».

Promozione in Under 18

«Giocavo, poi piano piano sono girate delle voci sul mio contratto, che c’era la possibilità che io me ne andassi, e sono tornato con l’U-17. Lockdown? Il mio agente all’epoca era Raiola, non firmai inizialmente in vincolo con l’Inter, non eravamo convinti. Se avessi firmato il vincolo, sarei andato in Primavera. Invece la terza stagione all’Inter la inizio in U-18»