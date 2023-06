Cerruti: “Frattesi è un affare per l’Inter. E non è un’alternativa a Barella”

Per rendere l’idea, ha segnato lo stesso numero di gol di attaccanti come El Shaarawy e Milik, uno in più di Kean, Jovic, Diaz e Barella, centrocampista come lui e suo possibile nuovo compagno nell’Inter. In attesa di sapere se sarà davvero così, i due hanno già fatto le prove proprio in Nazionale, giocando 76’ dall’inizio contro la Spagna giovedì scorso e gli ultimi 15’ domenica contro l’Olanda, quando Barella ha rilevato Verratti. A prescindere dai voti alti per entrambi, con Frattesi migliore in campo nella semifinale, si è visto che potrebbero giocare benissimo insieme anche nell’Inter, come centrocampisti incursori ai lati di Calhanoglu, promosso stabilmente centrale se Brozovic andrà via.