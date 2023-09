Cerruti: “Inter, unica con 0 gol subiti: merito anche di Calhanoglu. E ha perso anche Onana”

A parità di punti (nove) e di gol segnati (otto) c’è un altro numero, infatti, sul quale vale la pena riflettere perché, al contrario di quelli sul possesso-palla, non inganna mai. È molto più attendibile, invece, quello “zero” nella casella dei gol subiti dai nerazzurri, per due motivi. Prima di tutto perché un anno fa Onana e compagni ne avevano già subiti quattro e dopo la sconfitta contro la Lazio, alla terza giornata, la squadra di Inzaghi era soltanto settima, con tre punti meno di adesso. Nessuna tra le grandi è migliorata così tanto, malgrado l’assenza dell’ultimo titolare Acerbi e la staffetta tra i portieri che sembrava aver penalizzato il reparto. Ma soprattutto, ripensando alle difficoltà di Tomori, non a caso squalificato per il derby, e ai due gol incassati dal Milan contro il Torino e la Roma.