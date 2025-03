“Il rosso di Ederson è abbastanza significativo nella partita. Thuram va a contrasto con Ederson, che butta palla in calcio d’angolo. Massa quasi va a cercarlo mentre protesta e gli dà il primo giallo. Il secondo giallo… l’applauso non si può fare, non si può giustificare Ederson. Thuram tocca il piede di Hien che va a terra, accidentale o no decidete voi. Thuram poi sbilancia Ederson, lo tocca sulla schiena. Un arbitro bravo come Massa fischia fallo in questo caso e interrompe l’azione, facendola finire lì. Non lo fa? Con 217 presenze in A, perché va a cercare Ederson? Le proteste ci sono e lo sa, cerca di usare il buonsenso… Non lo fa e succede quel che succede. Si poteva fare molto meglio in questa gestione.