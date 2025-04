"Come dice la regola 15, si deve rimettere in gioco con la rimessa laterale il pallone che esce nel punto in cui lascia le linee perimetrali. Guardate dove è uscito questo pallone. Area tecnica vicino all'assistente Baccini, che potrebbe tranquillamente controllare se il modo di riprendere il gioco è quello corretto. Cosa succede invece? C'è questo passaggio di mano del pallone tra i giocatori del Bologna. Questo pallone che viene lanciato, a questo punto è Miranda che si occupa della ripresa di gioco. Quanto dista dal punto in cui è uscito il pallone al punto in cui si effettua la rimessa? Metti 10,90 metri. Si può? A termini di regolamento, assolutamente no.