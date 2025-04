Simone Inzaghi è stato espulso contro l'Udinese non per aver superato l'area tecnica, come sostengono certi buffoni sui social

Simone Inzaghi è stato espulso contro l'Udinese non per aver superato l'area tecnica, come sostengono certi buffoni sui social, ma per le proteste troppo plateali contro l'arbitro Chiffi. Proteste, però, giustificate per due evidenti errori dell'arbitro a danno dell'Inter. Lo certifica Graziano Cesari, che spiega il tutto a Pressing.