L'unico rigore presente in quella partita è quello negato ai nerazzurri per l'evidente fallo di McTominay su Dumfries

Finalmente, a distanza di qualche ora, emerge la semplice verità su Napoli-Inter. L'unico rigore presente in quella partita è quello negato ai nerazzurri per l'evidente fallo di McTominay su Dumfries. Malgrado una narrazione napoletana fatta ad uso e consumo di lamentele folli.

Anche Graziano Cesari, a Pressing, smonta l'ipotesi del rigore per il Napoli: "Episodio facilissimo. Ma proprio facilissimo. I rigori per fallo di mano si danno quando c'è un aumento del volume del corpo oppure quando mani e braccia sono sopra l'altezza delle spalle o allargate lateralmente. C'è una di queste condizioni? Mai. Questo non è mai rigore. La mano è assolutamente nel volume corporeo, tanto è vero che senza il braccio il pallone finisce sul costato di Dumfries. La decisione è facilissima"