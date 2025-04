"Il 2-0 per l'Inter ha fatto veramente discutere tantissimo. Doveri ha convalidato la rete e il VAR Mariani lo ha avvalato in questa situazione. Io vi faccio vedere tutte le immagini in cui siamo in possesso, le telecamere. Quante? Sono 7 telecamere. Questa è la prima, la retroporta e qui è impossibile sapere se Thuram ha toccato o no con il braccio o il gomito perché l'immagine è schiacciata, quindi via. Questa è la seconda immagine, è laterale e anche in questo caso guardate la difficoltà, proprio perché l'immagine non è chiara, è frizzata e quindi non si vede benissimo, non sappiamo se c'è un tocco e anche questa la archiviamo. Andiamo sulla terza e guardiamo quella di fronte.

Ci può aiutare di più? No, perché c'è l'arbitro, c'è Doveri che impalla tutto. E quindi anche in questa situazione siamo impossibilitati ad avere un giudizio quantomeno certo o definitivo. La quarta è la linea mediana. Questa è l'immagine della linea mediana e anche in questo caso a mio parere è ingiudicabile perché è troppo lontano, non si può assolutamente vedere. E' Il corpo di Thuram poi che va a occultare in quel momento il pallone controllato col piede, con lo stinco, con la parte del corpo. Questa è l'immagine del centrocampo e anche in questo caso vedete benissimo che non c'è nessuna possibilità di dare certezze. E in questo caso lo ricordiamo, quando non ci sono certezze rimane la decisione iniziale. L'immagine giusta è la sesta. Tra il braccio di Thuram e il pallone c'è aria, c'è luce. Quindi in questo caso a me sembra che non ci sia assolutamente tocco di mano. E c'è un altro motivo secondo me perché non ha mai toccata con il braccio. Perché in questo caso la traiettoria, il pallone gira sempre lo stesso modo, non cambia mai il giro"