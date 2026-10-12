Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Graziano Cesari ha analizzato i casi da moviola di Inter-Parma

Gianni Pampinella
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Bonacina in Inter-Parma, Var
Getty Images

Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Graziano Cesari ha analizzato i casi da moviola di Inter-Parma. L'ex arbitro ha scelto un episodio in particolare, il rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito.

Il fallo su Esposito

Per Cesari il rigore concesso ai nerazzurri è netto: "Arbitrano con le mani in tasca o hanno le mani legate. Questo è un rigore che si vede benissimo dal terreno di gioco, sei distante solo 8 metri. Questo è facile, è un pestone che significa appoggiare tutta la suola sul piede dell'avversario".

(Pressing)

Graziano Cesari

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