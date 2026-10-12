Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Graziano Cesari ha analizzato i casi da moviola di Inter-Parma
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Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Graziano Cesari ha analizzato i casi da moviola di Inter-Parma. L'ex arbitro ha scelto un episodio in particolare, il rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito.
Per Cesari il rigore concesso ai nerazzurri è netto: "Arbitrano con le mani in tasca o hanno le mani legate. Questo è un rigore che si vede benissimo dal terreno di gioco, sei distante solo 8 metri. Questo è facile, è un pestone che significa appoggiare tutta la suola sul piede dell'avversario".
(Pressing)
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