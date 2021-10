Inter-Juve, la MOVIOLA di Cesari: “Giusto concedere il rigore. Ecco cosa dice Mariani”

Durante la trasmissione televisiva Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi dubbi di Inter-Juve. In particolare il rigore concesso ai bianconeri

"Assolutamente giusto concedere il rigore alla Juve, intervento del Var assolutamente legittimo. Sul gol di Dzeko, il piede di Cuadrado tiene in gioco l'interista. Gol assolutamente regolare. A fine primo tempo non c'è rigore per l'Inter, non c'è nessun fallo di mani punibile sul colpo di testa di Dzeko. Sul contatto Dumfries-Alex Sandro Mariani fa ampi gesti di continuare, che non c'è niente. Viene richiamato al Var e concede il calcio di rigore. Ingenuità punibile, assolutamente. Il Var desume che è chiaro ed evidente errore, anche perché il fallo è in area. A fine partita Mariani al vice di Inzaghi dice: "Mister, questo è un rigore chiaro". Su una spinta o una trattenuta il Var non può intervenire, su un calcio deve intervenire. Lui dice di alzarsi, è un chiaro errore".