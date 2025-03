"Ci può essere un fallo di Lautaro sul gol del 3-2 dell'Inter contro il Monza? A mio parere assolutamente no. Il giocatore dell'Inter cerca in qualche modo di colpire il pallone e lo fa in un modo corretto, avvicinando la testa proprio al pallone. Quindi non c'è nessuna situazione di fallosità. Per me questo è un gol assolutamente regolare", le dichiarazioni dell'ex arbitro.