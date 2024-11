"Scommetto che il Milan arriverà nelle prime 8, è una Coppa iniqua perché c'è una classifica con avversari diversi, dipende dal sorteggio, dalle fasce. Il Milan è ventesimo? Sì ma farà 12 punti, se non ne farà sarebbe una sorpresa per me. Il Milan ha un calendario favorevole"

"Il Lipsia è una squadra, ha Openda, i giocatori ci sono ma non sono arrivati i risultati finora in Champions. L'Inter per qualificarsi nelle prime 8 deve fare 7-8 punti, dopo il Lipsia va a Leverkusen, poi c'è il Monaco, non è facile"