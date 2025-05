Nessuna preferenza, niente favoriti, pensa solo all'obiettivo del suo Psg. Luis Enrique dribbla la domanda sul pronostico in vista della sfida di questa sera tra Inter e Barcellona, ma non dimentica il suo passato da calciatore e tecnico azulgrana.

"Sudo al solo pensare alla semifinale, ma non a quella di domani, a quella di oggi - dice in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro l'Arsenal -. Però nella mia testa c'è solo un obiettivo per queste semifinali, ovvero che il Psg vada in finale. Se così non sarà augureremo il meglio alle finaliste, poi è evidente che sono orgoglioso del mio passato al Barcellona, un club che sarà sempre nel mio cuore".