Champions, non c’è una vera favorita. L’Inter se la può giocare col Porto. Inzaghi dà…

Martedì riprende la Champions League con l’andata dei primi due ottavi di finale

Gianni Pampinella

Martedì riprende la Champions League con l’andata dei primi due ottavi di finale. Per il Corriere della Sera non ci saranno favoriti per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. "Mai come stavolta il pronostico è un romanzo giallo in cui scopriremo il colpevole solo all’ultima pagina. Sarà l’effetto di una stagione a singhiozzo, ma non c’è una vera favorita. Il Real Madrid è in affanno nella Liga e secondo il più classico dei copioni la panchina del pluridecorato Ancelotti comincia a traballare. Ma anche le inglesi, ricche da scoppiare, non stanno meglio. Il City ha perso certezze in campo ed è nella bufera per le questioni amministrative, il Liverpool sta vivendo l’anno più complicato della gestione Klopp e il Chelsea va a rilento".

"Il Psg delle figurine è senza Mbappé e rischia di dover fare a meno di Messi per la prima partita, il Bayern è meno solido e non ha trovato il modo di sostituire Lewandowsk. Senza contare il calendario beffardo: nei quarti due tra Psg, Bayern, Liverpool e Real Madrid saranno a casa. In un quadro senza certezze può nascere un’opportunità per le italiane. Non vinciamo la Champions dal 2010, l’anno del famoso Triplete dell’Inter di Mourinho e non crediamo sia possibile per le nostre arrivare sino alla finale di Istanbul, ma il Napoli è stata la più bella della fase a gironi e se terrà a mente che l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League può centrare i quarti".

"Anche l’Inter se la può giocare con il Porto di Conceicao, ostico e aggressivo. Inzaghi dà il meglio di sé nelle partite senza un domani. Più dura per il Milan, che ha ripreso a vincere ma è ancora lontano dalla squadra capace di arrivare allo scudetto. Il Tottenham di Conte è superiore per qualità, furore, e intensità, ma va a corrente alternata ed è solo quinto in campionato. Se il Diavolo ritroverà l’anima e l’ispirazione non partirà battuto".

(Corriere della Sera)