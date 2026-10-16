Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza le prime due giornate di Champions League. In particolare il giornalista ha sottolineato un dato importante: i gol. Infatti sono 147 i gol segnati in queste prime due giornate. "Una cifra che sbalordisce. L’anno scorso i gol dopo due giornate erano 129; due anni fa, la prima volta della Champions con questa formula stile campionatino, ancora meno, erano 114. In due stagioni, dal 2024-25 a oggi, c’è stato un aumento di 33 reti. È un dato considerevole, a cui possiamo aggiungere altri due elementi significativi".

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"Nella prima edizione, sempre a questo punto del torneo, c’erano quattro squadre che ancora non avevano segnato, Bologna, Shakhtar, Salisburgo e Young Boys; l’anno successivo ce n’erano solo due, Olympiakos e Ajax; quest’anno tutte le trentasei squadre della Champions sono già andate a segno. Altro dato. Nel 24-25 il capocannoniere era Kane con 4 reti; l’anno scorso primo posto a Mbappé con 5; quest’anno i capocannonieri sono tre a quota 4, Tresoldi, Demirovic e Haaland".

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LE ITALIANE

"Domandona: grandi attacchi o difese colabrodo? La via di mezzo è molto democristiana, ma in effetti in queste due giornate si sono visti attacchi fantastici e difese orribili (portieri compresi). Basta prendere le nostre quattro per avere un’idea chiara. In due partite l’Inter (che due anni fa era ottava, aveva segnato 4 gol e subiti 0) è stata capace di segnare quattro volte e di beccare sei gol; la Roma 4 fatti e 5 subiti; il Como 6 all’attivo, 4 al passivo; il Napoli una rete realizzata e quattro incassate. Questa è la partenza di squadre che rappresentano un calcio inadeguato, troppo al di sotto del livello medio della Champions. Forse non esiste un comun denominatore che tiene insieme le difficoltà delle nostre, ognuna vive di disagi propri, l’Inter è logora (e non se ne accorge perché in Europa gioca come se fosse nel suo campionato), il Napoli ha problemi di organico e di rapporti interni, il Como è al primo anno col doppio impegno, mentre la Roma è finita in una notte incredibile".

(Corriere dello Sport)