L’Inter sfiderà il Bayern Monaco nei quarti di finale della UEFA Champions League. I nerazzurri si sono qualificati grazie al successo per 2-0 a Rotterdam e alla vittoria per 2-1 a San Siro nel match di ritorno degli ottavi e sfideranno i bavaresi di Vincent Kompany nel doppio confronto dei quarti: la gara di andata si giocherà l’8/9 aprile a Monaco, il ritorno il 15/16 aprile a San Siro.

*In caso di passaggio del turno l'Inter giocherebbe contro la vincente tra Borussia Dortmund/Lille VS Barcellona (andata in trasferta e ritorno a San Siro)