Champions, da bomber Konaté a Dedic e Glouck: Inter, il focus sul Salisburgo

Alla scoperta della prossima avversaria dell'Inter in Champions League: il focus sulla formazione austriaca

Il Salisburgo arriva alla seconda sfida contro l'Inter in Champions League dopo aver giocato 13 giornate del campionato austriaco. La squadra di Gerhard Struber occupa il primo posto con 29 punti, a + 2 sullo Sturm Graz.

I biancorossi hanno collezionato 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La scorsa settimana, negli ottavi di finale di Coppa d’Austria, hanno vinto ai rigori contro l’Hartberg, staccando il pass per il turno successivo. In Champions League hanno sconfitto il Benfica alla prima giornata, vincendo per 2-0 a Lisbona grazie ai gol di Simic e Gloukh e hanno poi subito due sconfitte consecutive contro Real Sociedad e Inter.