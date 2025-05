Al Paris Saint-Germain dal 2015 al 2024, Layvin Kurzawa , ha parlato della finale di Champions League tra il suo ex club e l'Inter. "Dopo aver trascorso quasi dieci anni in questo club, dove ho vissuto alti e bassi, voglio sentire un sospiro di sollievo e vedere il sorriso sui volti di tutti. I tifosi del PSG, i parigini, gli allenatori, tutti quelli che lavorano nel club. Quando soffri, soffrono tutti. E quando vinci, è una vittoria per tutti. Spero che alla fine vinca il Psg".

"Nel club, non c'è niente di più importante della Champions League. La proprietà ha fatto investimenti significativi per dotarsi dei mezzi necessari per realizzare le proprie ambizioni. Capiscono che fissarsi su questo potrebbe non essere l'approccio giusto. Chelsea e Manchester City hanno impiegato molto tempo prima di vincere la Champions League".