Champions League 2024/25, sono 21 le qualificate: nomi e fasce. L’Inter…

Al momento sono 21 le squadre qualificate alla prossima Champions League: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Lipsia, Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Juventus, Arsenal, Milan, Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Celtic, Monaco, Girona, Bologna e Stoccarda.

I piazzamenti in campionato serviranno ancora a stabilire le squadre che prenderanno parte alla massima competizione europea per club, ma laurearsi Campione d’Italia (così come d’Inghilterra, Spagna, Germania ecc) non farà più la differenza tra l’accesso o meno alla prima fascia (un aspetto non secondario, allo stato attuale, per sperare in un percorso più semplice in Champions League).

Come emerge da documenti ufficiali della UEFA, “le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)”.

E qui arriva la novità, perché la “prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club”, mentre in Europa League la “prima fascia includerà le prime nove squadre classificate”.

Una novità non di poco conto rispetto alle attuali modalità di costruzione delle fasce. In prima fascia – oltre ai campioni nazionali dei sei migliori campionati europei – non ci sarà più infatti neanche la vincente dell’Europa League, che manterrà il diritto di partecipare alla Champions League ma sarà inserita nella relativa fascia, sulla base del ranking.

“Le fasce 2, 3 e 4”, invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking», esattamente come è stato finora. Stabilite le varie fasce, ciascuna formazione sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).

Secondo le previsioni di Calcio & Finanza, l’Inter è certa di essere in prima fascia, mentre Juventus, Atalanta (in caso di qualificazione) e Milan occuperanno quasi sicuramente la seconda. I rossoneri potrebbero anche scalare in terza fascia e molto dipenderà dalle altre squadre che parteciperanno. Il Bologna sarà certamente inserito in quarta fascia, anche se per il momento si posiziona in terza considerando solo gli accessi diretti dai campionati.

