Champions League, Brugge-Atalanta 2-1: polemiche per il gol vittoria nel finale

Gasperini e i suoi calciatori arrabbiati prima del fischio finale per l'episodio che ha deciso l'andata dello spareggio per gli ottavi di finale di Champions League

Cade in pieno recupero l'Atalanta nell'andata del playoff di Champions League di oggi in casa del Brugge. La squadra di Gasperini è andata in svantaggio al 15', con la rete di Jutgla che ha legittimato la discreta supremazia dei belgi in apertura con la complicità di Posch. Di Pasalic invece il pareggio nel finale di primo tempo su cross di Zappacosta dalla sinistra.