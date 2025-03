Le tre rimanenti gare della batteria degli ottavi di finale di Champions League sono ormai in archivio. Nel pomeriggio il Borussia Dortmund, battendo il Lille per 2-1 in trasferta, aveva già raggiunto i quarti, dopo l'1-1 dell'andata. In serata l'Arsenal ha amministrato il larghissimo vantaggio (1-7) accumulato all'andata contro il PSV, facendosi bastare il 2-2 in casa. L'Aston Villa, invece, ha battuto 3-0 il Brugge, che aveva già battuto 3-1 all'andata.