Il fischietto sloveno, 45 anni, avrà il compito di dirigere la sfida in programma mercoledì sera a San Siro

Sarà Slavko Vincic l'arbitro di Inter-Bayern Monaco, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il fischietto sloveno, 45 anni, sarà assistito dai connazionali Tomaz Klancnkik e Andraz Kovacic come guardalinee, Matej Jug come quarto uomo e Alen Borosak al Var. Come Avar è stato scelto l'olandese Dennis Higler.