Impresa della Lazio, che batte 1-0 il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di Champions League. I biancocelesti si impongono grazie a un calcio di rigore trasformato da Immobile nella ripresa, con i bavaresi in 10 per l'espulsione di Upamecano. Nell'altra gara della serata, vittoria del Paris Saint-Germain in casa contro la Real Sociedad: per i francesi successp firmato Mbappe e Barcola.