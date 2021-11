Champions League, l’Inter cerca la ‘doppietta’: l’ultima volta nel 2018 contro…

I nerazzurri di Simone Inzaghi cercano la seconda vittoria di fila e un successo in trasferta in Champions che manca da quasi un anno

L' Inter insegue la seconda vittoria consecutiva in Champions League . I nerazzurri non vincono due partite di fila nella competizione europea più nobile dall'ottobre 2018, ovvero dopo i successi contro Tottenham e PSV Eindhoven.

L'ultimo successo in trasferta in Champions dell'Inter è arrivato lo scorso dicembre sul campo del Borussia Monchengladbach. In quella sfida andò in gol anche Darmian, che questa sera dovrebbe partire dal primo minuto sulla corsia destra.