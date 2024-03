Dopo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, anche Manchester City e Real Madrid conquistano il pass per i quarti di finale di Champions League. I Citizens, dopo aver vinto per 1-3 la gara di andata a Copenhagen, si impongono con lo stesso punteggio anche in Inghilterra: partita in ghiaccio dopo soli 9 minuti con i gol di Akanji e di Alvarez (grave errore di Grabara). I danesi provano a riaprire la contesa con Elyounoussi, ma al termine del primo tempo ci pensa il solito Haaland a chiudere i conti.

Più sofferto il passaggio del turno per il Real Madrid. La formazione di Carlo Ancelotti, dopo il successo per 0-1 ottenuto in Germania, pareggia per 1-1 in casa. Vinicius sblocca l'incontro nella ripresa, pochi minuti dopo arriva la rete di Orban.