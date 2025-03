La UEFA ha stilato la formazione dei migliori calciatori scesi in campo in questi due giorni di sfide internazionali

La UEFA ha pubblicato l top 11 dei migliori calciatori scesi in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. In questa formazione c'è spazio anche per un elemento dell'Inter: si tratta di Benjamin Pavard, uno dei protagonisti del successo nerazzurro a Rotterdam contro il Feyenoord.