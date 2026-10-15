Mauro Milanese ha parlato dell'ultimo turno disastroso per le italiane in Champions
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha parlato dell'ultimo turno disastroso per le italiane in Champions. "E' brutto quando prendi tre gol su angolo la Roma. Non vorrei che sia questo problema che cancella la prestazione col Real. Tre calci hanno cambiato le sorti. Peccato, perché le italiane hanno preso tanti gol. La fase difensiva va regolata, anche in casa Inter, dove un gol si regala sempre e a questi livelli lo paghi".
Napoli che perde col Villarreal. E ci sono tensioni interne"C'è tutta la settimana per capire cosa vuole un allenatore. Penso che poi De Bruyne abbia l'intelligenza tattica su cosa fare. De Bruyne l'ho visto col Belgio ed era una furia, per me non c'è tanto feeling con Allegri. Il giocatore comunque deve seguire le indicazioni, anche se non crede troppo nel tecnico. Anche perché il tecnico non ti dice ogni volta cosa fare, è indispensabile avere tutti le stesse idee con e senza palla".
(TMW Radio)
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