Questa sera, nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Ernesto Pellegrini, storico ex presidente del club, scomparso nella mattinata di oggi all'età di 84 anni.